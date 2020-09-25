13:54 25.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246726:Nataly

Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь

Российский отравленный оппозиционер Алексей Навальный рассказал о том, благодаря кому он выжив после происшествия. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Instagram политика.

Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь

Политик считает, что важнейшую роль в спасении его жизни сыграло несколько человек.

"Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет", - отметил российский оппозиционер.

Несмотря на план злоумышленников, Алексей выжил, благодаря цепи счастливых случайностей.

Он выссказал огромную благодрность пилотам авиасудна, которые в рекордные сроки посадили самолет в Омске, даже не смотря на то, что было объявлено ложное минирование аэропорт. Также Алексей обязан жизнью сотрудникам медицинской бригады аэропорта, котоые сразу же определили, что это токсическое отравление, а никакой не диабет. Медики незамедлительно ввели оппозиционеру дозу атропина.

Пилоты самолета, на котором находился политик, и работки медицины, по словам Алексея, подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни, которые в результате помогли оппозиционеру справиться с отравлением уже в больнице в Шарите.

Как стало известно ранее, президент РФ, пытался объяснить обстоятельства отравления российского оппозиционера Алексея Навального президенту Франции Эмануэлю Макрону, но его ложь не увенчалась успехом.


Поделиться

Читайте также:

  • Бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох полагает, что отравленный ядом класса Новичок оппозиционер Алексей Навальный не погиб, поскольку у российских специалистов руки "растут из одного места". Навального хотели убить, рассказал экс-чиновник в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон, передает УРА-Информ.

  • В Запорожской области в городе Каменка-Днепровская от отравления угарным газом трагически погибла целая семья. Всего семейство состояло с четырех человек, среди которых двое были детьми, сообщает в понедельник, 20 января, пресс-служба полиции области.

  • Если ближайшим временем Беларусь рухнет, следующей будет Российская Федерация. Такое громкое заявление во вторник, 8 сентября, сделал действующий глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Лукашенко рассказал во время интервью ряду СМИ в Минске во Дворце Независимости, сообщает Telegram-канал "RT на русском", передает УРА-Информ.

  • Дві лабораторії - шведська і французька - незалежно підтвердили висновки Німеччини про те, що лідер антикремлівської опозиції Олексій Навальний був отруєний бойовим агентом з групи Новачок. Про це повідомив представник уряду Німеччини.

  • Олег Навальний, молодший брат отруєного опозиційного отруєного політика Олексія Навального, звинуватив головного лікаря омського медичного закладу №1 Олександра Мураховського в тому, що він спеціально заважав відправці Олексія на лікування до Німеччини. Про це молодший Навальний написав на своїй сторінці в Facebook, передає УРА-Інформ.

  • Сенатори США приготували новий пакет санкцій проти Російської Федерації через підозри в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального. Даний законопроект був предлоден групою американських сенаторів. Про це повідомляється на сайті сенатора від штату Делавер Кріса Кунса, який є одним з авторів проекту, передає УРА-Інформ.

  • Російський опозиціонер Олексій Навальний був виведений докторами зі штучної коми, його стан значно покращився. Зараз російського політика поступово відключають від штучної вентиляції легень. Про це йдеться в повідомленні на сайті клініки "Шаріте", передає УРА-Інформ.

  • Трубоукладач "Академік Черський" перестав належати до групи російської компанії "Газпрому". Судно, яке здатне добудувати "Північний потік-2", продовжує стояти в німецькому порту Мукран, на логістичної базі Nord Stream 2. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на РБК.
 
Кошачий корм: Знайте вкусы своего четвероногого Зашёл ВКонтакте-сел в тюрьму: у Авакова предостерегли украинцев от нарушения закона Путин взбесил Макрона своей бездарной ложью о Навальном Новый план Кремля: Путин готов заменить Лукашенко
Проишествия
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив