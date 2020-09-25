Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь

Политик считает, что важнейшую роль в спасении его жизни сыграло несколько человек.

"Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет", - отметил российский оппозиционер.

Несмотря на план злоумышленников, Алексей выжил, благодаря цепи счастливых случайностей.

Он выссказал огромную благодрность пилотам авиасудна, которые в рекордные сроки посадили самолет в Омске, даже не смотря на то, что было объявлено ложное минирование аэропорт. Также Алексей обязан жизнью сотрудникам медицинской бригады аэропорта, котоые сразу же определили, что это токсическое отравление, а никакой не диабет. Медики незамедлительно ввели оппозиционеру дозу атропина.

Пилоты самолета, на котором находился политик, и работки медицины, по словам Алексея, подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни, которые в результате помогли оппозиционеру справиться с отравлением уже в больнице в Шарите.

Как стало известно ранее, президент РФ, пытался объяснить обстоятельства отравления российского оппозиционера Алексея Навального президенту Франции Эмануэлю Макрону, но его ложь не увенчалась успехом.