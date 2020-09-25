Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз

Вблизи Каменки вчера незаконные формирования РФ завершили день выстрелом ручного противотанкового гранатомета. Стреляли боевики в сторону украинских позиций.

К счастью, обошлось без жертв, так как выстрел был не прицельным. В ведомстве отметили, что украинские военные в ответ огноь не открывали.

По состоянию на обед, 25 числа, нарушений со стороны боевиков не наблюдалось.

Из 1309 обстрелов с начала мнимого перемирия было зарегистрировано 218 взрывов, 9 неопределенных боеприпасов, 13 осветительных ракет и 1069 очередей и выстрелов.

Как сообщалось ранее, на временно оккупированных пророссийскими наемниками территориях Донецкой области украинские военнослужащие зафиксировали три нарушения "режима тишины".ВВВ