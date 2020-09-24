Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку

Главной причиной для новой волны забаставок является секретная инаугурация Александра Лукашенко в президенты страны.

"Народ показал, что готов бороться столько, сколько потребуется. Хунта может провести хоть 1000 закрытых инаугураций, это ничего не изменит", - отметили авторы канала.

Они также добавили, что режим Лукашенко проявил себя в полной мере, когда на улицах началась стрельба из водометов с краской, стрельба из пистолетов по мирным жителям, а также провокации и избиение митингующих. Тем самым власти показали "бессмысленную жестокость" в отношении своего народа, отмечают создатели канала.

Общенациональные забастовки также запланированы на четверг и пятницу.

"Рабочим коллективам всех гос.предприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее. При этой власти у вас и ваших детей всё равно нет будущего, каждая неделя незаконной власти будет добивать экономику", - отмечается в послании.

Организаторы общенациональной беларусской забастовки заявили о том, что намерены заблокировать разные раены городов с помошью людей и транспортных средств. Также создатели канала призвали граждан государства прекратить выплачивать налоги государству, которое идет против своих. Беларусы имеют в планах забирать вклады из банков, а также не приобретать продукцию государственных предприятий.

Как сообщалось ранее, тайное принятие президентской присяги Александром Лукашенко жестко осудили в США и Канаде.