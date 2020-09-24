"Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками

Столичным бойцам Национальной гвардии Украины государство выделило испорченый обеденный паек, в котором были обнаружены белые личинки. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Киев Оперативный в Facebook.
Подобное "лакомство" бойцам Национальной гвардии Украины из воинской части №3030 выдали на время патрулирования территории.
Украинские бойцы продемонстрировали на камеру вскрытые пакеты с пайками, внутри которых находились личинки.
"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - комментирует содержимое паке молодой человек.
Также они добавили, что такое случается не впервые, а скоро может стать и закономерностью.
Бойцы отметили, что из 10 выданых пакетов с такими "лакомствами" оказалось 4.
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