"Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками

Подобное "лакомство" бойцам Национальной гвардии Украины из воинской части №3030 выдали на время патрулирования территории.

Украинские бойцы продемонстрировали на камеру вскрытые пакеты с пайками, внутри которых находились личинки.

"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - комментирует содержимое паке молодой человек.

Также они добавили, что такое случается не впервые, а скоро может стать и закономерностью.

Бойцы отметили, что из 10 выданых пакетов с такими "лакомствами" оказалось 4.

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