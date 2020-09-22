В столичной больнице произошло два суицида за два дня

Вопиющие случаи произошли в Киевской городской клинической больнице №4, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Там за два дня произошло два суицида. Об этом УРА-Информ со ссылкой на "Муніципальна варта Киева".
Стало известно, что двое мужчин в течение двух дней выбросились из одного и того же окна на втором этаже в киевском медицинском учреждении.
Примечательно, что ни в первом, ни во втором случае сотрудники правоохранительных органов не смогли отговорить мужчин от прыжка.
"Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице. Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата", – цитирует издание представителей муниципальной охраны.
Медицинские работники в обоих случаях пытались реанимировать мужчин после падения, но их спасти не удалось.
Как стало известно ранее, в Одесской области на территории одной из туристических баз отдыха проходила конференция ОПЗЖ, в ходе которой произошел конфликт и столкновения националистов с сотрудниками правоохранительных органов. Десятки противников ОПЗЖ пытались помешать мероприятию.
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