В столичной больнице произошло два суицида за два дня

Стало известно, что двое мужчин в течение двух дней выбросились из одного и того же окна на втором этаже в киевском медицинском учреждении.

Примечательно, что ни в первом, ни во втором случае сотрудники правоохранительных органов не смогли отговорить мужчин от прыжка.

"Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице. Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата", – цитирует издание представителей муниципальной охраны.

Медицинские работники в обоих случаях пытались реанимировать мужчин после падения, но их спасти не удалось.

Как стало известно ранее, в Одесской области на территории одной из туристических баз отдыха проходила конференция ОПЗЖ, в ходе которой произошел конфликт и столкновения националистов с сотрудниками правоохранительных органов. Десятки противников ОПЗЖ пытались помешать мероприятию.