16:56 22.09.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246674:Nataly

В столичной больнице произошло два суицида за два дня

Вопиющие случаи произошли в Киевской городской клинической больнице №4, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Там за два дня произошло два суицида. Об этом УРА-Информ со ссылкой на "Муніципальна варта Киева".

В столичной больнице произошло два суицида за два дня

Стало известно, что двое мужчин в течение двух дней выбросились из одного и того же окна на втором этаже в киевском медицинском учреждении.

Примечательно, что ни в первом, ни во втором случае сотрудники правоохранительных органов не смогли отговорить мужчин от прыжка.

"Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице. Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата", – цитирует издание представителей муниципальной охраны.

Медицинские работники в обоих случаях пытались реанимировать мужчин после падения, но их спасти не удалось.

Как стало известно ранее, в Одесской области на территории одной из туристических баз отдыха проходила конференция ОПЗЖ, в ходе которой произошел конфликт и столкновения националистов с сотрудниками правоохранительных органов. Десятки противников ОПЗЖ пытались помешать мероприятию.


Поделиться

Читайте также:
 
Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку: данные за 22 сентября Мужские носки: правила выбора моделей и материалов Казино онлайн: Начните играть с большим удовольствием
Проишествия
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив