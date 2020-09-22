Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб

По словам собеседника, российские специалисты могут только невинных хватать и шантажировать бизнесменов, чтобы деньги вымогать, а сложные операции они уже в который раз проваливают.

"Почему не получилось? Потому что руки из одного места растут у наших специалистов… И слава богу, что у них руки из одного места растут…", – отметил Кох.

Как ранее стало известно, отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, соратники которого нашли бутылку с ядом, разработанным ранее в РФ, Новичком в его гостиничном номере, потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.