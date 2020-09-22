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Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб

Бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох полагает, что отравленный ядом класса Новичок оппозиционер Алексей Навальный не погиб, поскольку у российских специалистов руки "растут из одного места". Навального хотели убить, рассказал экс-чиновник в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон, передает УРА-Информ.

Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб

По словам собеседника, российские специалисты могут только невинных хватать и шантажировать бизнесменов, чтобы деньги вымогать, а сложные операции они уже в который раз проваливают.

"Почему не получилось? Потому что руки из одного места растут у наших специалистов… И слава богу, что у них руки из одного места растут…", – отметил Кох.

Как ранее стало известно, отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, соратники которого нашли бутылку с ядом, разработанным ранее в РФ, Новичком в его гостиничном номере, потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.


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