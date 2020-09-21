В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента

По информации местных СМИ, злоумышленницу задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.

Более того, источники CNN рассказали, что женщина имела при себе оружиеа.

Стоит отметить, что в то же время Федеральное бюро расследований США в ответ на запросВВ ReutersВВ сообщило, что задержано лицо, "предположительно ответственное за отправку подозрительного письма".

Источники агентства подтверждают, что речь идет именно о конверте с рицином, который правоохранительные органы США перехватили на этой неделе.

Собеседник журналистов рассказал, что задержанная имеет гражданство Канады. New York Times писала, что пакет с ядом Трампу отправили из Канады.

Как стало известно ранее, после сообщений в прессе о нападении, которое Тегеран планирует против посла США в ЮАР Лане Маркс, президент США Дональд Трамп сделал комментарий в социальных сетях. Он объявил о "в тысячу раз более сильном" ответе США на любой акт агрессии со стороны Ирана.