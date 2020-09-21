В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента

В Соединенных Штатах Америки задержали женщину, которая, по предварительным данным, отправила американскому президенту Дональду Трампу конверт с ядовитым веществом. Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, 21 сентября, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, передает УРА-Информ.
По информации местных СМИ, злоумышленницу задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.
Более того, источники CNN рассказали, что женщина имела при себе оружиеа.
Стоит отметить, что в то же время Федеральное бюро расследований США в ответ на запросВВ ReutersВВ сообщило, что задержано лицо, "предположительно ответственное за отправку подозрительного письма".
Источники агентства подтверждают, что речь идет именно о конверте с рицином, который правоохранительные органы США перехватили на этой неделе.
Собеседник журналистов рассказал, что задержанная имеет гражданство Канады. New York Times писала, что пакет с ядом Трампу отправили из Канады.
Как стало известно ранее, после сообщений в прессе о нападении, которое Тегеран планирует против посла США в ЮАР Лане Маркс, президент США Дональд Трамп сделал комментарий в социальных сетях. Он объявил о "в тысячу раз более сильном" ответе США на любой акт агрессии со стороны Ирана.
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