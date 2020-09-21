"Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями

Стало известно, что с призывом помешать проведению мероприятия ОПЗЖ выступил глава Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Как сообщил нардеп Илья Кива, информация Билецкого изначально фейк: никакого съезда Патриотов За жизнь не планировалось, а речь идет о партийной конференции ОПЗЖ, на которой будут выдвигать кандидатов в депутаты и мэры.

По данным Думской, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков титушек из Патриотов За жизнь.

Также известно, что "боевики Кивы" должны были охранять мероприятие ОПЗЖ.

Как сообщалось ранее, в Минске и во многих городах Беларуси, где граждане выходят на мирные протесты против действующего президента Александра Лукашенко, в воскресенье, 20 сентября, произошли столкновения протестующих с силовиками, при этом проводились массовые облавы.