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"Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями

В Одесской области на территории одной из туристических баз отдыха проходила конференция ОПЗЖ, в ходе которой произошел конфликт и столкновения националистов с сотрудниками правоохранительных органов. Десятки противников ОПЗЖ пытались помешать мероприятию. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Стало известно, что с призывом помешать проведению мероприятия ОПЗЖ выступил глава Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Как сообщил нардеп Илья Кива, информация Билецкого изначально фейк: никакого съезда Патриотов За жизнь не планировалось, а речь идет о партийной конференции ОПЗЖ, на которой будут выдвигать кандидатов в депутаты и мэры.

По данным Думской, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков титушек из Патриотов За жизнь.

Также известно, что "боевики Кивы" должны были охранять мероприятие ОПЗЖ.

Как сообщалось ранее, в Минске и во многих городах Беларуси, где граждане выходят на мирные протесты против действующего президента Александра Лукашенко, в воскресенье, 20 сентября, произошли столкновения протестующих с силовиками, при этом проводились массовые облавы.


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