11:42 21.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246654:Nataly

Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки

В Минске и во многих городах Беларуси, где граждане выходят на мирные протесты против действующего президента Александра Лукашенко, в воскресенье, 20 сентября, произошли столкновения протестующих с силовиками, при этом проводились массовые облавы. Белорусский правозащитный центр Весна публикует данные о задержанных участниках протестов. Об этом сообщает УРА-Информ.

Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки

Число задержанных на акциях оппозиции в Беларуси в воскресенье уже превысило 80 человек.

Также стало известно, что десятки людей были задержаны как в Минске, так и в других городах Беларуси.

Правозащитники постоянно обновляют информацию о количестве задержанных.

Ранее сообщалось, что оппозиция в ходе массовых протестов в Беларуси, которые начале после выборов президента в начале августа, не будет силовыми методами противостоять режиму Лукашенко, так как в этом случае существует риск проиграть. Фактически, оппозиционные силы сконцентрируют внимание на тактике выматывания противника и экономическом кризисе в стране, которые помогут добиться ухода действующего президента, которого не признает народ государства.


Поделиться

Читайте также:

  • К Печерскому районному суду Киева, где проходит предварительное слушание газового дела против экс-премьера Юлии Тимошенко правоохранительные органы стягивают автомобили для перевозки задержанных.

  • Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу всплеска насилия на улицах Беларуси и массовых столкновений протестующих граждан с силовиками. Как написал глава государства в своем Facebook, для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Об этом сообщает УРА-Информ.

  • Интеграция Беларуси и Российской Федерации значительно замедлилась. Но нет ничего странного в том, что процессы интеграции двух стран проходят небыстро и иногда крайне нелегко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом Захарова рассказала в эфире RTVI, ее цитирует РИА "Новости", передает УРА-Информ.

  • У суботу, 12 вересня, в столиці Білорусі Мінську розпочався традиційний жіночий марш проти режиму Олександра Лукашенка. Але силовики в своєму репертуарі - почали брутально вистачати людей посеред вулиці без вагомих на те причин. Крім ОМОНу, на вулицях з'явилися чоловіки в балаклавах і зеленій формі. Про це пише видання TUT.BY, передає УРА-Інформ.

  • Опозиція в ході масових протестів у Білорусі, які початку після виборів президента на початку серпня, не буде силовими методами протистояти режиму Лукашенка, так як в цьому випадку існує ризик програти. Фактично, опозиційні сили сконцентрують увагу на тактиці вимотування противника і економічній кризі в країні, які допоможуть домогтися відходу діючого президента, якого не визнає народ держави. Про це заявив глава білоруського руху За свободу Юрій Губаревич в ефірі телеканалу Україна 24, передає УРА-Інформ.

  • У Житомирській області на залізниці здійснений підрив рейок на перегоні Сокорики - Бехи. Напад було скоєно на вантажний поїзд, який віз з Білорусі 64 вагона з бензином і дизпаливом. Під поїздом під час руху підірвана залізнична колія, на щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

  • Влада Білорусі оцінили збиток, нанесений в зв'язку з протестами в країні, в не менше, ніж 500 млн доларів. При цьому також постраждала інвестиційна привабливість і система зарубіжного кредитування. Про це заявив помічник президента Білорусі з фінансових питань Валерій Бєльський, передає БелТА.

  • У ФРН висловлюють надію, що Кремль не буде вводити свої війська на територію Білорусі. Президент Російської Федерації Володимир Путін повинен з повагою ставитися до державного суверенітету республіки і не лізти туди зі своїм підвалиною. Про це в ході своєї прес-конференції заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє німецьке видання t-online.de, передає УРА-Інформ.
 
COVID-19 в Украине: тысячи новых заражённых Лестницы из мрамора Художник из США хочет купить тело Ленина Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
Проишествия
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив