Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки

Число задержанных на акциях оппозиции в Беларуси в воскресенье уже превысило 80 человек.

Также стало известно, что десятки людей были задержаны как в Минске, так и в других городах Беларуси.

Правозащитники постоянно обновляют информацию о количестве задержанных.

Ранее сообщалось, что оппозиция в ходе массовых протестов в Беларуси, которые начале после выборов президента в начале августа, не будет силовыми методами противостоять режиму Лукашенко, так как в этом случае существует риск проиграть. Фактически, оппозиционные силы сконцентрируют внимание на тактике выматывания противника и экономическом кризисе в стране, которые помогут добиться ухода действующего президента, которого не признает народ государства.