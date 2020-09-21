Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки

В Минске и во многих городах Беларуси, где граждане выходят на мирные протесты против действующего президента Александра Лукашенко, в воскресенье, 20 сентября, произошли столкновения протестующих с силовиками, при этом проводились массовые облавы. Белорусский правозащитный центр Весна публикует данные о задержанных участниках протестов. Об этом сообщает УРА-Информ.
Число задержанных на акциях оппозиции в Беларуси в воскресенье уже превысило 80 человек.
Также стало известно, что десятки людей были задержаны как в Минске, так и в других городах Беларуси.
Правозащитники постоянно обновляют информацию о количестве задержанных.
Ранее сообщалось, что оппозиция в ходе массовых протестов в Беларуси, которые начале после выборов президента в начале августа, не будет силовыми методами противостоять режиму Лукашенко, так как в этом случае существует риск проиграть. Фактически, оппозиционные силы сконцентрируют внимание на тактике выматывания противника и экономическом кризисе в стране, которые помогут добиться ухода действующего президента, которого не признает народ государства.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг