В Запорожье заживо сгорели люди в авто

Также предварительно стало известно, что очевидцы до приезда сотрудников ГСЧС вытащили из машины водителя и пассажира, который сидел на переднем сидении авто – парня и девушку.

"…еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо. На месте происшествия также находился еще один пострадавший молодой человек. Кто он и как причастен к аварии – выясняется", – отмечается в материале.

Как сообщалось ранее, 14 сентября в средствах массовой информации Болгарии появилась информация, что на одном из местных курортов погиб украинский турист.