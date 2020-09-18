В Запорожье заживо сгорели люди в авто

В Запорожье транспортное средстве BMW на Набережной врезалось в опору рекламного щита, вскоре начался пожар, по предварительным сведениям, заживо сгорели три человека. В ДТП скончались молодые люди, которые сидели на заднем сидении машины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные 061.ua.
Также предварительно стало известно, что очевидцы до приезда сотрудников ГСЧС вытащили из машины водителя и пассажира, который сидел на переднем сидении авто – парня и девушку.
"…еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо. На месте происшествия также находился еще один пострадавший молодой человек. Кто он и как причастен к аварии – выясняется", – отмечается в материале.
Как сообщалось ранее, 14 сентября в средствах массовой информации Болгарии появилась информация, что на одном из местных курортов погиб украинский турист.
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