12:55 18.09.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246648:Nataly

В Запорожье заживо сгорели люди в авто

В Запорожье транспортное средстве BMW на Набережной врезалось в опору рекламного щита, вскоре начался пожар, по предварительным сведениям, заживо сгорели три человека. В ДТП скончались молодые люди, которые сидели на заднем сидении машины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные 061.ua.

В Запорожье заживо сгорели люди в авто

Также предварительно стало известно, что очевидцы до приезда сотрудников ГСЧС вытащили из машины водителя и пассажира, который сидел на переднем сидении авто – парня и девушку.

"…еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, сгорели заживо. На месте происшествия также находился еще один пострадавший молодой человек. Кто он и как причастен к аварии – выясняется", – отмечается в материале.

Как сообщалось ранее, 14 сентября в средствах массовой информации Болгарии появилась информация, что на одном из местных курортов погиб украинский турист.


Поделиться

Читайте также:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал, что работа над завершением строительства двух мостовых переходов Запорожья буде доверена иностранной компании, выигравшей соответствующей тендер, организованный государством. Об этом политик сообщил в четверг, 7 ноября, в ходе своей командировки в Запорожскую область.

  • Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал, как изменится автомобильный рынок в Украине после выхода страны из карантина.

  • Пять автомобилей удалось спасти и три сгорело во время пожара в боксах ремонтно-строительной компании в Одессе.

  • В ніч на вівторок, 18 лютого, в Запоріжжі невідомі підірвали відділення банку. Сума збитку на даний момент встановлюється.

  • глава департаменту розслідувань дорожньо-транспортних пригод DEKRA (європейської компанії з перевірки та інспекції транспортних засобів) Пітер Рюккер пояснив, що звичка вішати маски на дзеркало заднього виду транспортного засобу вкрай небезпечна звичка. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на DEKRA / DMM.

  • Співробітники Служби безпеки України в середу, 7 серпня, задежалі депутата однієї з міських рад Запорізької області. Політик попався на хабарі.

  • Спецоперація з пошуку загарбника транспортного засобу, який тримав в заручниках співробітника правоохоронних органів, а потім його відпустив, триває. Його шукають в Решетилівському лісі. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна прес-секретар поліції Полтавської області Роман Гришин, передає УРА-Інформ.
 
Украина согласна на "формулу Штанмайера" В ЕС назвали дату прекращения президентства Лукашенко COVID-19 в мире: количество умерших приближается к 100 тысячам В оппозиции Беларуси рассказали, как мирно свергнут Лукашенко
Проишествия
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив