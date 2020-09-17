В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"

Как утверждают соратники российского оппозиционера, ролик был записан в томской гостинице Xander 20 августа ‒ буквально через час после того, как стало известно, что Навальный был отравлен.

"Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы „Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", — заявили представители ФБК.

Также приближенные людиВ рассказали, что вечером в четверг, 17 сентября, еще один соратник отравленного оппозиционера Георгий Албуров расскажет подробности о найденной бутылке в передаче Россия Будущего на YouTube-канале Навальный LIVE.

Как стало известно ранее, отравленный неизвестными российский оппозиционер Алексей Навальный, который лечится в больнице Шарите в Берлине, заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться на свою родину - Россию, как только позволит здоровье.