Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО

"…Я не собирался оказывать сопротивление, и когда они бежали ко мне, сразу поднял руки вверх, чтобы показать, что я против насилия. Меня сразу ударили по ногам, из-за чего моя обувь отлетела на другую улицу (весь дальнейший путь я прошел босиком). Меня подняли двое человек, заломили руки и забросили в автозак, где "принимали" трое других омоновцев, которые с криками дубасили дубинками по всему телу", - вспоминает Евтушенко вечер после выборов.

По его словам, в автозаке также были и несовершеннолетние граждани страны.

Потом задержанных отвезли в СИЗО на Окрестина, там их ждал коридор омоновцев, которые били пробегавших мимо людей дубинками.

"Складывалось ощущение, что от применения против нас, простых людей, физической силы они испытывают колоссальное удовольствие", - вспоминает Евтушенко.

Он также рассказал, что глубокой ночнью привезли еще людей, которых жестоко избили.

"В окно мы наблюдали за тем, как омоновцы с еще большей жестокостью избивали выходящих из автозаков людей. Двое парней упали, после чего их начали бить ногами. Это были не просто один-два удара, а серьезное избиение. Эти двое лежали и не шевелились, а потом, спустя время, на них просто накинули что-то белое", - рассказал о зверствах омоновцев житель Минска.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на прошедших выходных протестовали около 22 тысяч человек. Министерство внутренних дел заявило о задержании 774 гражданина.