Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода

В поселке Чабаны Киевской области ;произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу. В результате произошел мощный выход газа в окружающую среду. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу поселкового совета Чабанов.
В данный момент на месте происшествия установлена заглушка, выход газа прекращен к текущему моменту.
"Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.
Как рассказали сотрудники полиции Киевской области, в ночь на вторник, 15 сентября, в поле в районе населенного пункта Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ в Европу.
Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламя не видно пока", – написал он на своей странице вВВВВ Facebook.
Вскоре стало известно, что аварийная служба выехала на место аварии вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.
"Совет от аварийной службы газа жителям этого района - перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии", – написал экс-министр.
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