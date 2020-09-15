Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода

В данный момент на месте происшествия установлена заглушка, выход газа прекращен к текущему моменту.

"Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.

Как рассказали сотрудники полиции Киевской области, в ночь на вторник, 15 сентября, в поле в районе населенного пункта Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ в Европу.

Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламя не видно пока", – написал он на своей странице вВВВВ Facebook.

Вскоре стало известно, что аварийная служба выехала на место аварии вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.

"Совет от аварийной службы газа жителям этого района - перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии", – написал экс-министр.

Ранее сообщалось, что мощный пожар в Бейруте - столице Ливана, по предварительным заключениям пожарных, мог произойти из-за искор. Пожар мог начаться во время ремонтных работ, рассказал и. о. министра труда Ливана Мишель Наджар.