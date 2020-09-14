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Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты

Сотни граждан США вышли на улицы в американском городе Ланкастер, штат Пенсильвания против насилия в сторону латинаамериканца. Это произошло после того, как в воскресенье днем полицейский застрелил 27-летнего Рикардо Муньоса. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты

Негодующие граждане Америки собрались у здания полицейского участка в понедельник, 14 сентября. В ходе демонстрации было повреждено несколько зданий и транспортных средств.

Также стало известно, что из-за протестов, вышедших из под контроля, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить слезоточивый газ после призывов к мирной акции.

На видео с камеры наблюдения, которое было опубликовано американской полицией, видно, как офицер сделал несколько выстрелов, убегая от Муньоса, который затем упал на землю.

В настоящее время идет расследование данного происшествия. На период разбирательства открывший огонь полицейский отправлен в административный отпуск.

Как стало известно ранее, в Беларуси на прошедших выходных протестовали около 22 тысяч человек. Министерство внутренних дел заявило о задержании 774 гражданина.


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