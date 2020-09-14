Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных

В Беларуси на прошедших выходных протестовали около 22 тысяч человек. Министерство внутренних дел заявило о задержании 774 гражданина. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МВД.
В ведомстве заявили, что сорудники правоохранительных органов в Бресте использовали в отношении протестующих водомет. Также в МВД заявили о нападениях на милицейских.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина (из них в Минске - более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - отмечается в сообщении.
Также все мировое сообщество осуждает жестокий разгон протестующих в Беларуси. После применения водомета в Бресте силовики в форме без опознавательных знаков начали жестко задерживать участников протеста. При этом у некоторых силовиков очевидцы заметили оружие.
Как стало известно ранее, лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Росссйской Федерацией режима действующего президента страны Александра Лукашенко.
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