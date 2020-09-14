Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных

В ведомстве заявили, что сорудники правоохранительных органов в Бресте использовали в отношении протестующих водомет. Также в МВД заявили о нападениях на милицейских.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина (из них в Минске - более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - отмечается в сообщении.

Также все мировое сообщество осуждает жестокий разгон протестующих в Беларуси. После применения водомета в Бресте силовики в форме без опознавательных знаков начали жестко задерживать участников протеста. При этом у некоторых силовиков очевидцы заметили оружие.

Как стало известно ранее, лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Росссйской Федерацией режима действующего президента страны Александра Лукашенко.