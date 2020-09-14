13:31 14.09.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
100246581:Nataly

Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных

В Беларуси на прошедших выходных протестовали около 22 тысяч человек. Министерство внутренних дел заявило о задержании 774 гражданина. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных

В ведомстве заявили, что сорудники правоохранительных органов в Бресте использовали в отношении протестующих водомет. Также в МВД заявили о нападениях на милицейских.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина (из них в Минске - более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - отмечается в сообщении.

Также все мировое сообщество осуждает жестокий разгон протестующих в Беларуси. После применения водомета в Бресте силовики в форме без опознавательных знаков начали жестко задерживать участников протеста. При этом у некоторых силовиков очевидцы заметили оружие.

Как стало известно ранее, лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Росссйской Федерацией режима действующего президента страны Александра Лукашенко.


Поделиться

Читайте также:

  • Интеграция Беларуси и Российской Федерации значительно замедлилась. Но нет ничего странного в том, что процессы интеграции двух стран проходят небыстро и иногда крайне нелегко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом Захарова рассказала в эфире RTVI, ее цитирует РИА "Новости", передает УРА-Информ.

  • Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться около украинских границ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью журналу Країна он напомнил, что Киев вызвал посла в Беларуси для консультаций, передает УРА-Информ.

  • В Министерстве внутренних дел Украины стартовал отбор кандидатов для миротворческих миссий Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

  • У Верховному суді Білорусі навідріз відмовилися порушувати справу про невизнання результатів президентських виборів 2020 року, коли перемогу, за підрахунками комісії здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Про це повідомляє видання TUT.by, передає УРА-Інформ.

  • Все ще чинний, незважаючи на численні протести, президент Білорусі Олександр Лукашенко може звернутися до іноземних держав для введення військ в РБ. Про це заявив оголошений переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко, передає УРА-Інформ з посиланням на БЕЛТА.

  • Стало відомо, коли в Україні в звичайному режимі почнуть роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Вони повинні відкритися 12 травня. Також в цей день відкриються територіальні підрозділи Державної міграційної служби.

  • Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність введення військових РФ до Білорусі. Як підкреслив він під час спілкування з журналістами, на це не буде потрібно згоди Ради федерації РФ, передає УРА-Інформ.

  • В Координаційній раді білоруської опозиції, створеному з ініціативи кандидата в президенти 2020 Світлани Тіхановском, оцінили заяву президента РФ про можливість використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі. Білоруські опозиціонери підкреслили, що формування на території РФ угруповань для використання на території Білорусі суперечить міжнародному праву, говориться в заяві ради. Про це повідомляє УРА-Інформ.

  • У суботу, 8 лютого, в Україну прибули два екс-бійця спецпідрозділу МВС "Беркут" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які були обміняні в ОРДЛО. Про це повідомляє адвокат Олексій Горошинський на своїй сторінці в Facebook.
 
Тихановская обвиняет Путина в незаконности встречи с Лукашенко Звезда Marvel засветил в Сети фото половых органов Протесты в Беларуси: Лукашенко улетел в Сочи к Путину Еще две независимые лаборатории подтвердили, что Навального отравили "Новичком"
Проишествия
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив