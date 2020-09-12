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На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки

В субботу, 12 сентября, в столице Беларуси Минске начался традиционный женский марш против режима Александра Лукашенко. Но силовики в своем репертуаре – начали брутально хватать людей посреди улицы без веских на то причин. Кроме ОМОНа, на улицах появились мужчины в балаклавах и зеленой форме. Об этом пишет издание TUT.BY, передает УРА-Информ.

На видео попали кадры, как

Стало известно, что у Ратуши в Минске собрались несколько десятков участниц марша. Еще раньше рядом с площадью появились несколько микроавтобусов и сотрудники местной миллиции.

Также стоит отметить, что приблизительно вВВ 15:00 женщины Минска выстроились в колонну и стали хлопать в ладоши, после чего появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили их и пытались снять балаклавы, к силовикам прибыло подкрепление.

"Массовые и брутальные задержания на площади Свободы. ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивают женщин в автозаки. По нашим оценкам, задержаны десятки человек", - сообщает издание.

Как сообщалось ранее, лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Росссйской Федерацией режима действующего президента страны Александра Лукашенко.


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