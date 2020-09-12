На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки

Стало известно, что у Ратуши в Минске собрались несколько десятков участниц марша. Еще раньше рядом с площадью появились несколько микроавтобусов и сотрудники местной миллиции.

Также стоит отметить, что приблизительно вВВ 15:00 женщины Минска выстроились в колонну и стали хлопать в ладоши, после чего появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили их и пытались снять балаклавы, к силовикам прибыло подкрепление.

"Массовые и брутальные задержания на площади Свободы. ОМОН и неизвестные в балаклавах и зеленой одежде заталкивают женщин в автозаки. По нашим оценкам, задержаны десятки человек", - сообщает издание.

Как сообщалось ранее, лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Росссйской Федерацией режима действующего президента страны Александра Лукашенко.