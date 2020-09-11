В ДТП погиб соратник Кличко: подробности

Партия УДАР на своей странице в Фейсбук сообщила подробности пришествия.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Погиб в ДТП председатель Роменской городской организации УДАРа Константин Малышев. Столько было планов, так радовался, что пойдет на выборы в родной команде Виталия Кличко. Светлая память Константину. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Сегодня мы также сообщали о жуткой аварии на Киевщине. Ночью на трассе Киев – Харьков. В ДТП принимали участие два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. По результатам инцидента погибло 5 человек и 20 получили травмы.

Все произошло около четырех утра. Полиция установила, что водитель одного из грузовиков, который двигался в сторону Киева, совершил столкновение с автомобилем Mercedec-Benz 1320. В результате чего грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя автомобилями: Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.