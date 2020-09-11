Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина

По словам чиновника, пожар мог начаться из-за применения болгарки.

"По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару", – отметил чиновник.

Президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности сказал, что пожар мог произойти из-за саботажа.

"Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения...", – заявил глава государства.

Ранее стало известно, что 11 сентября 2001 года почти 3000 человек погибли в результате самых трагических террористических атак в истории США в Нью-Йорке, Вашингтоне и Шанксвилле, штат Пенсильвания. В этом году годовщина терактов проходит на фоне ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.