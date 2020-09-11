Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина

Мощный пожар в Бейруте - столице Ливана, по предварительным заключениям пожарных, мог произойти из-за искор. Пожар мог начаться во время ремонтных работ, рассказал и. о. министра труда Ливана Мишель Наджар. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ;телеканал LBC.
По словам чиновника, пожар мог начаться из-за применения болгарки.
"По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару", – отметил чиновник.
Президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности сказал, что пожар мог произойти из-за саботажа.
"Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения...", – заявил глава государства.
Ранее стало известно, что 11 сентября 2001 года почти 3000 человек погибли в результате самых трагических террористических атак в истории США в Нью-Йорке, Вашингтоне и Шанксвилле, штат Пенсильвания. В этом году годовщина терактов проходит на фоне ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.
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