Скандальный российский телепропагандист Владимир Соловьев заявил - отравление российского оппозиционного политика Навального произошло не благодаря нервно-паралитическим веществам из группы Новичок, а благодаря "плохому спирту". Такое мнение Соловьев высказал в рамках очередного эфира Youtube-шоу "Соловьев. Live", передает УРА-Информ.
"Я вижу применение классического многовекового боевого оружия под названием плохой спирт", ‒ заявил он.
Как считает телепропагандист Соловьев, у российского оппозиционера наблюдались симптомы, которые указывают на приступ панкреатита (воспаления поджелудочной железы)ВВ спровоцирован жирной пищей и плохим алкоголем.
Как стало известно ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен докторами из искусственной комы, его состояние значительно улучшилось. Сейчас российского политика постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.
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