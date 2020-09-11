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Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет

Количество погибших в результате масштабных природных пожаров в Соединенных Штатах Америки увеличилось до 23. В Калифорнии зарегистрированы 19 погибших, в Орегоне погибло трое человек, а в Вашингтоне - один. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ;USA Today.

Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет

Стоит отметить, что 13 человек погибли в калифорнийском округе Сонома, одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия. Кроме того, более 670 человек числятся пропавшими без вести.

Погодные условия в этих регионах теплые, засушливые и ветренные. Синоптики прогнозируют, что ливни в северной части Калифорнии ожидаются не ранее 20 октября.

Ранее стало известно, что мощный пожар в Бейруте - столице Ливана, по предварительным заключениям пожарных, мог произойти из-за искор. Пожар мог начаться во время ремонтных работ, рассказал и. о. министра труда Ливана Мишель Наджар.


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