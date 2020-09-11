Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет

Стоит отметить, что 13 человек погибли в калифорнийском округе Сонома, одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия. Кроме того, более 670 человек числятся пропавшими без вести.

Погодные условия в этих регионах теплые, засушливые и ветренные. Синоптики прогнозируют, что ливни в северной части Калифорнии ожидаются не ранее 20 октября.

Ранее стало известно, что мощный пожар в Бейруте - столице Ливана, по предварительным заключениям пожарных, мог произойти из-за искор. Пожар мог начаться во время ремонтных работ, рассказал и. о. министра труда Ливана Мишель Наджар.