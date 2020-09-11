Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва

По предварительным данным работников спасательной службы, летательный аппарат рухнул из-за того, что пилот не справился с управление.

"... дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал, и мужчина погиб…", – привели предварительные данные в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что очень жуткая авария произошла сегодня ночью на трассе Киев – Харьков. В ДТП принимали участие два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. По результатам инцидента погибло 5 человек и 20 получили травмы.