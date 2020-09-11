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Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва

Пятничным утром, 11 сентября, между поселком городского типа Народичи и селом Яжберень Житомирской области на поле упал дельтаплан, скончался пилот судна. Спасатели узнали о крушении дельтаплана в 08:23, говорится в Telegram-канале ДСНС України, передает УРА-Информ.

Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва

По предварительным данным работников спасательной службы, летательный аппарат рухнул из-за того, что пилот не справился с управление.

"... дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал, и мужчина погиб…", – привели предварительные данные в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что очень жуткая авария произошла сегодня ночью на трассе Киев – Харьков. В ДТП принимали участие два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. По результатам инцидента погибло 5 человек и 20 получили травмы.


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