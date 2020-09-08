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На Донбассе двое военных подорвались на мине

На Донбассе подорвались на мине двое украинских военных. Украинские защитники получили боевые ранения. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", передает УРА-Информ.

На Донбассе двое военных подорвались на мине

Стоит отметить, что обоим воинам медики оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья сейчас оценивают как удовлетворительное.

"8 сентября в Донецкой области в результате подрыва на УМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование", - отмечается в сообщении.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский публично никак не отреагировал на смерть украинского военнослужащего после того, как боевики впервые за долгое время обстреляли украинские позиции.


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