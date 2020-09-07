На концерте Земфиры погиб человек

В издании получили информацию, что мужчине стало плохо прямо во время концерта Земфиры в Санкт-Петербурге. Врачи скорой медицинской помощи, которые дежурили во время концерта,В приняли его из рук поклонников уже без сознания.

Медики отметили, что мужчина умер во время попыток предоставить ему медицинскую помощь.

На концерте Земфиры в "Севкабеле" в Санкт-Петербурге умер один из работников сцены, пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

Издание сообщает, что плохо стало пожилому мужчине.

Организаторы рассказали, что это случилось в самом начале, на второй песне — Земфира в тот момент исполняла "Жить в твоей голове".

К сожалению, медицинские работники не смогли его реанимиромать.

Со стороны Земфиры пока что не было официальных заявлений о данном происшествии.

Как стало известно ранее, российский актер театра и кино Михаил Ефремов заявил, что признает себя виновным в совершении смертельного ДТП в котором погиб гражданин РФ. Артист признал свою вину во время заседания суда.