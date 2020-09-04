В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие

По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, а также спасательных служб, в результате взрыва есть пострадавшие и тяжело раненые, но их количество на данный момент остается неизвестным. На месте работают спасатели и полиция.

О других деталях происшествия пока не информации нет.

Как стало известно ранее, председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что в среду, второго сентября, в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганщины зафиксировали 32 очага возгорания, среди местного населения пострадавших обнаружено не было.