В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие

В центре грузинской столицы Тбилиси сегодня, 4 сентября, произошел взрыв. Взрыв прогремел вблизи здания Филармонии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".
По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, а также спасательных служб, в результате взрыва есть пострадавшие и тяжело раненые, но их количество на данный момент остается неизвестным. На месте работают спасатели и полиция.
О других деталях происшествия пока не информации нет.
Как стало известно ранее, председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что в среду, второго сентября, в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганщины зафиксировали 32 очага возгорания, среди местного населения пострадавших обнаружено не было.
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