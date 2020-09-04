В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой

"Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет подсчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря", ‒ написал он.

По словам Мальованого, возле танкера были замечены пятна и странная пленка, характерная для топлива (площадью до 70 квадратных метров). Эксперты считают, что к такому положению вещей привели работы по поднятию и стабилизации танкера.

Стоит напомнить, что танкер Delfi в результате крушения затонул возле одного из пляжей Одессы еще в ноябре минувшего года. Начиная с момента, как судно затонуло, его обещают убрать, однако до сих пор этого никто не сделал. Владелец танкера намеревался ликвидировать судно еще с начала июня и должен был выполнить работу до 20 июля, однако, и этого до сих пор не произошло.

Как сообщалось ранее, председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что в среду, второго сентября, в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганщины зафиксировали 32 очага возгорания, среди местного населения пострадавших обнаружено не было.