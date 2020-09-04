15:06 04.09.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
100246445:labazovych

Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире

Тела пятерых детей были найдены в частной квартире в городе Золинген на западе Германии. Их убила мать, совершившая неудачную попытку самоубийства. Один из детей выжил и был найден у бабушки. Немецкие СМИ опубликовали неофициальную информацию о причине смерти.

Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире

Бабушка детей вчера вызвала полицию, потому что ее 27-летняя дочь собиралась убить своих пятерых детей и вышла из дома с шестым. Затем полиция обнаружила мертвыми двух, трех, шести и восьмилетних детей и годовалого младенца.

Об этом пишут УРА-Информ со ссылкой на Bild.

По неофициальной информации немецких СМИ, детей должны были отравить таблетками. Следствие пока не подтвердило такой ход событий.

Тела были обнаружены в квартире в многоквартирном доме, перед которым днем ​​можно было увидеть многочисленные полицейские машины и машины скорой помощи. Место преступления находится в районе Хассельделле города Золинген в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Мать прыгнула под приближающийся поезд в Дюссельдорфе, в 35 км от Золингена, ранним днем. Она выжила с серьезными травмами и находится в критическом состоянии.

11-летний сын был найден живым и невредимым в доме своей бабушки.

Ранее мы сообщали, что в Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом.


Поделиться

Читайте также:
 
НАТО реагирует на попытку отравления Алексея Навального Уже 48 стран открыли свои границы для украинцев: обновленный список Google Play: удалено шесть 6 приложений, которые воровали деньги со счета, не стали ли вы жертвой? Проблемы с Приват 24: украинцы сообщают о проблемах
Проишествия
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире
  • 13:20 Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома
  • 12:29 В МИД Украины резко отреагировали на отравление Навального
  • 11:30 Дело Ефремова: актер признал свою вину
  • 11:35 В Киеве напали на народного депутат: Полиция ввела план "перехват"
  • 16:57 В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив