Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире

Бабушка детей вчера вызвала полицию, потому что ее 27-летняя дочь собиралась убить своих пятерых детей и вышла из дома с шестым. Затем полиция обнаружила мертвыми двух, трех, шести и восьмилетних детей и годовалого младенца.

Об этом пишут УРА-Информ со ссылкой на Bild.

По неофициальной информации немецких СМИ, детей должны были отравить таблетками. Следствие пока не подтвердило такой ход событий.

Тела были обнаружены в квартире в многоквартирном доме, перед которым днем ​​можно было увидеть многочисленные полицейские машины и машины скорой помощи. Место преступления находится в районе Хассельделле города Золинген в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Мать прыгнула под приближающийся поезд в Дюссельдорфе, в 35 км от Золингена, ранним днем. Она выжила с серьезными травмами и находится в критическом состоянии.

11-летний сын был найден живым и невредимым в доме своей бабушки.

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