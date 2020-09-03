Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома

Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что в среду, второго сентября, в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганщины зафиксировали 32 очага возгорания, среди местного населения пострадавших обнаружено не было. Пожары локализованы, во время тушения возгораний получили ожоги и госпитализированы двое украинских военных. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на страницу Луганской ОГА в Facebook.
Гайдай также подчеркнул, что в Станице Луганской на ул. Москва-Донбасс огонь повредил 12 нежилых домов, в других селах сгорели три сооружения.
"Сейчас тушение пожаров на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов продолжается…", – добавил глава облгосадминистрации.
Ранее сообщалось. что в Житомирской области на железной дороге совершен подрыв рельс на перегоне Сокорики – Бехи. Нападение было совершено на грузовой поезд, который вез из Беларуси 64 вагона с бензином и дизтопливом. Под поездом во время движения подорвана железнодорожная колея, к счастью, обошлось без жертв.
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