Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома

Гайдай также подчеркнул, что в Станице Луганской на ул. Москва-Донбасс огонь повредил 12 нежилых домов, в других селах сгорели три сооружения.

"Сейчас тушение пожаров на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов продолжается…", – добавил глава облгосадминистрации.

Ранее сообщалось. что в Житомирской области на железной дороге совершен подрыв рельс на перегоне Сокорики – Бехи. Нападение было совершено на грузовой поезд, который вез из Беларуси 64 вагона с бензином и дизтопливом. Под поездом во время движения подорвана железнодорожная колея, к счастью, обошлось без жертв.