Дело Ефремова: актер признал свою вину

Российский актер театра и кино Михаил Ефремов заявил, что признает себя виновным в совершении смертельного ДТП в котором погиб гражданин РФ. Артист признал свою вину во время заседания суда,. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал RT на русском.
Прокурор сказал, что вину Ефремова в аварии со смертельным исходом доказали.
"Признаю свою вину", – заявил актер.
Ранее сообщалось, что в Пресненском суде столицы РФ после перерыва в несколько суток продолжается слушание судебного дела по смертельному ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
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