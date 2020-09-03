Дело Ефремова: актер признал свою вину

В деле против Ефремова нашлась новая свидетель Актера Российской ФедерацииВ Михаил ЕфремовВ 8 июня спровоцировал смертельное ДТП, от травм в котором умер Сергей Захаров. Адвокат Захарова Эльман Пашаев заявил, что у него есть доказательства невиновности актера. Но в деле появилась новая В свидетельница происшествия, которая может доказать вину Захарова. Женщина была на месте инцидента и на 80% уверена, что российский артист был за рулем транспортного средства и виноват в смерти курьера Сергея Захарова. Об этом В говорится в программе Андрей Малахов Прямой эфир, передает УРА-Информ.

В Грузии спасатели ищут украинского туриста после схождения лавины В результате схождения лавины в горах в Местийском муниципалитете Грузии пропал украинский турист. Об этом сообщает "Грузия Online".

Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан В среду, 12 августа 2020 года, Пресненский суд столицы Российской Федерации перенес на шестеро суток заседание по делу известного актера Михаила Ефремова, которого судят по обвинению в совершении летальное ДТП из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российское издание Известия.

Справа Єфремова: потерпілі збільшили суму морального збитку Син загиблого Сергія Захарова збільшив суму морального збитку, яку вимагає від Михайла Єфремова до 7,5 мільйона рублів. Про це пише телеграм-канал НеМалахов, передає УРА-Інформ.

В Карпатах випало понад 60 сантиметрів снігу В понеділок, 6 січня, в українських Карпатах випала рекордна кількість снігу.

Шокуюче ДТП під Києвом: п'яний водій "вбив" 4 членів сім'ї, ще одна дитина в лікарні Вчора біля Києва на Старообухівській трасі сталося шокуюче ДТП, в результаті якого загинуло четверо осіб, а ще один хлопчик знаходиться лікарні.

Вистава на суді: на слухання справи Єфремова продають квитки за сотні тисяч рублів Невідомий користувач Avito виставив на продаж квитки на суд над Михайлом Єфремовим, який 8 червня поточного року врізався в стані алкогольного сп'яніння в авто Сергія Захарова після чого потерпілий помер. Оголошення про продаж квитків з'явилося на порталі Avito, пише видання Известия.

На Різдвяні свята є небезпека сходу лавин Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає місцевих жителів і туристів про небезпеку сходження снігових лавин на західній Україні. Про це повідомляє прес-служба відомства.