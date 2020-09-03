11:30 03.09.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Дело Ефремова: актер признал свою вину

Российский актер театра и кино Михаил Ефремов заявил, что признает себя виновным в совершении смертельного ДТП в котором погиб гражданин РФ. Артист признал свою вину во время заседания суда,. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал RT на русском.

Дело Ефремова: актер признал свою вину

Прокурор сказал, что вину Ефремова в аварии со смертельным исходом доказали.

"Признаю свою вину", – заявил актер.

Ранее сообщалось, что в Пресненском суде столицы РФ после перерыва в несколько суток продолжается слушание судебного дела по смертельному ДТП с актером Михаилом Ефремовым.


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