В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд

В Житомирской области на железной дороге совершен подрыв рельс на перегоне Сокорики – Бехи. Нападение было совершено на грузовой поезд, который вез из Беларуси 64 вагона с бензином и дизтопливом. Под поездом во время движения подорвана железнодорожная колея, к счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
В результате подрыва были повреждены шпалы и деформированы рельсы.
"Следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением Барбары – Коростень", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 29 августа, в Днепре погиб гражданин Украины, находясь в собственном транспортном средстве. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию небрежного обращения с оружием.
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