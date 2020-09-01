В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд

В Житомирской области сгорел кафе-бар В воскресенье, 1 декабря, в селе Выступовичи Овручского района Житомирской области сгорел кафе-бар. К счастью, никто из людей не пострадал.

СМИ рассказали о поездке кума Путина в Крым В это воскресенье, 2 августа, нардеп, кум президента Российской Федерации Владимира ПутинаВ Виктор МедведчукВ с супругой – телеведущей Оксаной Марченко, из Херсонской области въехал в захваченный россиянами Крым. Медведчук и Марченко въехали в Крым через контрольный пункт въезда-выезда Каланчак Об этомВ сообщает НВ со ссылкой на источники, передает УРА-информ.

Протесты против Лукашенко: в Беларуси фонд солидарности собрал миллион евро ВВ БеларусиВ фонд солидарности собрал за несколько дней миллион евро пожертвований, которые планирую потратить на поддержку граждан, которые принимают участие в протестах и лишаются работы. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Епідемія Covid-19: в Житомирі китайських будівельників відправлять на карантин Співробітників з китайської компанії, які будують об'їзну автодорогу в Житомирі, відправлять на карантин на два тижні. Причиною цього послужила спалах небезпечного коронавируса нового покоління, йдеться в повідомленні прес-служби Житомирської ОДА.

У пасажирки потягу "Київ-Москва" є підозри на наявність коронавірусу У Брянську з потягу рейсу "Київ-Москва" зняли китаянку у якої виявили підозру на наявність смертельного коронавірусу. Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на дані керівника управління Росспоживнагляду в Брянській області РФ Людмилу Трапезнікову.

Тіхановском повідомила головна умова повернення в Білорусь Лідер білоруської опозиції і головна суперниця чинного президента держави Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановском розповіла, коли повернеться в Білорусь. За її словами, це станеться, коли вона буде відчувати себе там у безпеці. Про це вона заявила на прес-конференції, передає УРА-Інформ.

В Житомирській області іномарка з'їхала в кювет, загинула одна людина В Житомирській області в понеділок, 2 грудня, автомобіля Volkswagen Golf злетів у кювет.

В Канаді зійшов з рейок перевозив нафту поїзд В Канаді в четвер, 6 лютого, зійшов з рейок поїзд, який перевозив нафту. Після аварії він загорівся.