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В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики

В одном из высших учебных заведений Львова группа злоумышленников организовала в помещении университета нарколабораторию и варила на продажуВ наркотическое вещество метадон. Об этом написала прокурор Львовской области Ирина Диденко на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что к этому делу причастны четверо жителей Львова. Организатором выступил совладелец местного кальян-бара. По версии следствия, иготовлением запрещенных препаратов занимался заведующий лабораторией вуза, а за распространение метадона отвечал работник кальян-бара. Его же в прокуратуре считают еще одним организатором преступной группировки, указывая на то, что мужчина администрировал сайт, через который продавали свареный метадон. Также стало известно, что еще один сотрудник бара фасовал и распространял тяжелые наркотики.

Стоит отметить, что преступники создали специальный интернет-магазин, через который и осуществляли продажу запрещенных препаратов. После внесения аванса на банковскую карту, наркотики отсылались по почте.

"За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика метадон. Это при том, что доза в 1 грамм на "черном рынке" составляет от 600 гривен", – говорится в тексте. По словам Диденко, таких масштабов лаборатория по изготовлению метадона была обнаружена впервые.

Сейчас прокуратура готовит подозрения и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, чтоВ в четверг, 28 августа, произошли небольшие потасовки между хасидами и местными жителями. Причиной конфликта стало нежелание местных пропустить гостей в паломнический район к захоронению цадика Нахмана из-за запрета правительством посещения территории Украины иностранными гражданами.


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