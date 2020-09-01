В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом

На опубликованном ролике можно увидеть, как девушка ходит по крылу самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины, а потом садится на краю крыла, видимо, чтоб перевести дыхание и полюбоваться видом. За кадром очевидцы возмущаются ее действиями. Пассажирка вернулась в салон самолета только после того, как ее заметили члены экипажа данного судна.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области на железной дороге совершен подрыв рельс на перегоне Сокорики – Бехи. Нападение было совершено на грузовой поезд, который вез из Беларуси 64 вагона с бензином и дизтопливом. Под поездом во время движения подорвана железнодорожная колея, к счастью, обошлось без жертв.