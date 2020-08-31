В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые

Уточняется, что нападение на участников ЛГБТ-марша осуществили активисты организации Традиции и порядок. Инцидент начался с оскорблений в адрес участников прайда, а затем перерос в драку. Конфликт пытались решить правоохранители, но безуспешно. Во время схватки кто-то применил слезоточивый газ.

Все 16 задержанных являются членами организации Традиции и порядок. Во время происшествия полицейские получили травмы головы.

По всем задержанным составят протоколы, их обвиняют в мелком хулиганстве и в злостном неповиновении требованию полицейского.

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