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В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые

В Одессе в воскресенье, 30 августа состоялся Марш равенства полов, который закончился столкновениями между членами националистов организаций и сотрудников правоохранительных органов на Приморском бульваре, что повлекло задержания и ранения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на издание Думская. Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, а двое полицейских были госпитализированы с травмами.

В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые

Уточняется, что нападение на участников ЛГБТ-марша осуществили активисты организации Традиции и порядок. Инцидент начался с оскорблений в адрес участников прайда, а затем перерос в драку. Конфликт пытались решить правоохранители, но безуспешно. Во время схватки кто-то применил слезоточивый газ.

Все 16 задержанных являются членами организации Традиции и порядок. Во время происшествия полицейские получили травмы головы.

По всем задержанным составят протоколы, их обвиняют в мелком хулиганстве и в злостном неповиновении требованию полицейского.

Как стало известно ранее, уже десять дней прошло с момента отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Появились новые подробности состояния его здоровья.


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