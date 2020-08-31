Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"

Адвокат российского актера Эльман Пашаев выступил с заявлением, что Ирина Стерхова не является гражданской женой погибшего Сергея Захарова. Якобы мужчина просто снимал у нее жилье.

Михаил Ефремов наотрез отказывается признавать собственную вину и утверждает, что не был за рулем джипа, который врезался в фургон Захарова.

"Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили к казни еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу — выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство", — заявил Ефремов.

Однако судья отказала в ходатайстве и сделала российскому актеру замечание за несдержанность в своих высказываниях.

Ранее сообщалось, что восьмого июня, известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площади в Москве. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице.