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В Днепре мужчина взорвался в автомобиле

В субботу утром, 29 августа, в Днепре погиб гражданин Украины, находясь в собственном транспортном средстве. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию небрежного обращения с оружием. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ;полиции Днепропетровской области.

В Днепре мужчина взорвался в автомобиле

В ведомстве отметили, что взрыв произошел в припаркованном автомобиле. За несколько минут до происшествияВВВ в него сел водитель.

"ЧП произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - отметили в пресс-службе.

С места происшествия сотрудники органов правопорядка изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната Ф-1.

Личность потерпевшего уже установлена. Это житель Солонянского района города. Другие люди и припаркованные рядом транспортные средства не пострадали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков совершено жестокое вооруженное нападение на автобус с членами общественного движения Патриоты - За Жизнь.


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