Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией

В турецком министерстве национальной обороны рассказали, что греческие самолеты двигались в непосредственной близости к району проведения геологоразведочных работ турецкого судна.

Также стало известно, что 6 самолетов F-16 ВВС Греции, которые направлялись с острова Крит до южного Кипра, были обнаружены турецкими системами радиолокации и перехвачены самолетами ВВС Турции на подлете к району. По сообщению международной системы сообщений об активности на море Navtex, там находились турецкие корабли.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс начал развертывание сил в Балтийском регионе еще до начала внутриполитического кризиса в Беларуси, который начался в результате нечестных президентских выборов. Силы НАТО в регионе носят исключительно оборонительный характер.