16:23 28.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246326:Nataly

В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями

В Умани Черкасской области ночью в четверг, 28 августа, произошли небольшие потасовки между хасидами и местными жителями. Причиной конфликта стало нежелание местных пропустить гостей в паломнический район к захоронению цадика Нахмана из-за запрета правительством посещения территории Украины иностранными гражданами. Об этом сообщает УРА-Информ.

В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями

Стоит отметить, что конфликтная ситуация произошла неподалеку от синагоги по улице Лысенко в Умани, куда прибыли хасиды. Жители города на место инцидента вызвали полицию и потребовали, чтобы сотрудники правоохранительных органов прогнали паломников.

В ответ полицейские заявили, что по закону у них нет полномочий запретить паломникам посещать место захоронения цадика Нахмана.

Также стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов приняли меры по предотвращению конфликта, однако между сторонами все же произошла небольшая стычка, но обошлось без серьезных травм или жертв.

Как сообщалось ранее, украинский Кабмин не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавирусной инфекции нового поколения. Зато будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания непосредственно в определенных регионах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с участниками Европейской бизнес ассоциации.


Поделиться

Читайте также:
 
Кабмин отказался от введения повторного жесткого карантина Украина готова ввести санкции против Беларуси Новые исследование ученых: двух метров расстояния от других людей недостаточно в борьбе с COVID-19 Тина Кароль записала песню со Snoop Dogg: представлен клип
Проишествия
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив