В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями

Стоит отметить, что конфликтная ситуация произошла неподалеку от синагоги по улице Лысенко в Умани, куда прибыли хасиды. Жители города на место инцидента вызвали полицию и потребовали, чтобы сотрудники правоохранительных органов прогнали паломников.

В ответ полицейские заявили, что по закону у них нет полномочий запретить паломникам посещать место захоронения цадика Нахмана.

Также стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов приняли меры по предотвращению конфликта, однако между сторонами все же произошла небольшая стычка, но обошлось без серьезных травм или жертв.

Как сообщалось ранее, украинский Кабмин не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавирусной инфекции нового поколения. Зато будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания непосредственно в определенных регионах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с участниками Европейской бизнес ассоциации.