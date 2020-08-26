В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое

Заместитель военного прокурора Киевского гарнизона, старший лейтенант юстиции Иван Шнуренко рассказал, что после инцидента в крови майора нашли 2,9 промилле алкоголя, а это превышает норму почти в 1,5 раза.

По словам Шнуренко, офицер находится в следственном изоляторе, ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Стоит отметить, что 25 августа в Шевченковском районе украинской столицыВ на ул. Зоологической на территории воинской части авто Toyota Prius возле административного здания совершило наезд на трех курсанток военного учебного заведения, пострадавших госпитализировали, а водитель транспортного средства был задержан.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, чтоВ начали производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Как ранее стало известно, неизвестный пользователь Avito выставил на продажу билеты на суд над Михаилом Ефремовым, который 8 июня текущего года врезался в состоянии алкогольного опьянения в авто Сергея Захарова после чего пострадавший умер.