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В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое

В Киеве на иномаркеВ на трех курсанток наехал майорВ Вооруженных Сил Украины Владимир Холодный, который недавно начал работать в Украинской военно-медицинской академии и уже успел отличиться. Состояние пострадавших девушек оценивали как стабильно тяжелое. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на словаВ начальника академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий,В пишет ТСН.

В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое

Заместитель военного прокурора Киевского гарнизона, старший лейтенант юстиции Иван Шнуренко рассказал, что после инцидента в крови майора нашли 2,9 промилле алкоголя, а это превышает норму почти в 1,5 раза.

По словам Шнуренко, офицер находится в следственном изоляторе, ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Стоит отметить, что 25 августа в Шевченковском районе украинской столицыВ на ул. Зоологической на территории воинской части авто Toyota Prius возле административного здания совершило наезд на трех курсанток военного учебного заведения, пострадавших госпитализировали, а водитель транспортного средства был задержан.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, чтоВ начали производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Как ранее стало известно, неизвестный пользователь Avito выставил на продажу билеты на суд над Михаилом Ефремовым, который 8 июня текущего года врезался в состоянии алкогольного опьянения в авто Сергея Захарова после чего пострадавший умер.


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