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В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек

В городе Каджалпура в Индии обрушился пятиэтажный жилой дом. В данный момент известно о том, что под завалами строения могут находиться до 70 человек. Инцидент произошел в понедельник, 24 августа Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на The Hindu.

В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек

На данный момент известно об одном погибшем и 17 травмированных гражданах Индии. По данным местного правительства, в доме проживали около 40 семей. Сейчас уже спасены 25 человек.

Также причина обрушения строения все еще остается неизвестной. Но в сезон дождей - с июня по сентябрь - обрушения зданий случаются часто, отмечают спасатели.

Как стало известно ранее, граждан Украины, которые проживают в столице уже призвали отключить от сети все электроприборы, а телевизоры – от антенн, все окна нужно будет закрыть и не подходить к ним во время ненастья.


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