В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек

На данный момент известно об одном погибшем и 17 травмированных гражданах Индии. По данным местного правительства, в доме проживали около 40 семей. Сейчас уже спасены 25 человек.

Также причина обрушения строения все еще остается неизвестной. Но в сезон дождей - с июня по сентябрь - обрушения зданий случаются часто, отмечают спасатели.

Как стало известно ранее, граждан Украины, которые проживают в столице уже призвали отключить от сети все электроприборы, а телевизоры – от антенн, все окна нужно будет закрыть и не подходить к ним во время ненастья.