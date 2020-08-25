19:42 25.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей

Неизвестный пользователь Avito выставил на продажу билеты на суд над Михаилом Ефремовым, который 8 июня текущего года врезался в состоянии алкогольного опьянения в авто Сергея Захарова после чего пострадавший умер. Объявление о продаже билетов появилось на портале Avito, пишет издание Известия.

Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей

По информации издания, стоимость одного билета в зал суда к Ефремову на 1 ряд составляет 500 тыс. рублей.

"Проход на суд Ефремова, первый ряд", — написала неизвестный продавец под ником Изабелла.

Также отмечается, что для того, чтобы приобрести такой билет на заседание суда, нужно отправить личное сообщение автору объявления.

Однако сайт Avito (на котором было выставлено объявление) уже отреагировал на появления предложения о продаже билетов в зал заседания судаВВВ по делу актера Михаила Ефремова. Пресс-секретарь компании Никита Девятов назвал это нарушением правил, отвечая российским СМИ.

"Это объявление мы сами заблокировали", — отметил он. Также предприниматель подчеркнул, что в компании понимают, что есть вещи, на которых "не хайпуют".

Девятов подчеркнул, что объявления о товарах, которых не существует встречаются на сайтеВВВ довольно часто. Все они немедленно удаляются модераторами, заверил он. Девятов отметил, что в Avito не любят, "когда хайпят на таких вещах".

Как стало известно ранее, Михаил Ефремов не в себе. Об этом заявил на суде его адвокат Эльман Пашаев, предьявив результаты экспертизы.


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