14:50 21.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности

Михаил Ефремов не в себе. Об этом заявил на суде его адвокат Эльман Пашаев, предьявив результаты экспертизы. О новом заявлении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева написал телеграм-канал Mash, передает УРА-Информ.

У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности

После допроса супруги Софьи, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", — утверждает Эльман Пашаев.

Ранее сообщалось, что ;20 августа на суде жена Ефремова сказала что после 300 грамм крепких напитков, он не помнит, что делает.

Как стало известно, что сын погибшего Сергея Захарова увеличил сумму морального ущерба, которую требует от Михаила Ефремова до 7,5 миллионов рублей.


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