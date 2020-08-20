12:53 20.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
100246203:Nataly

Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие

В четверг ночью в северной афганской провинции Тахар, как минимум, 14 силовиков погибли во время перестрелки с террористической группировкой "Талибан". Еще шесть военнослужащи были ранены. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на TOLO News.

Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие

Стало известно, что террористы совершили нападениеВВВ на силовиков в районе Кваджа Бахауддин.

Жестокая перестрелка между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов.

Стоит отметить, что среди погибших 13 спецназовцев и один сотрудник правоохранительных органов.

Как стало известно ранее, после освобождения из белорусского СИЗО украинские волонтеры из организации Восток SOS Константин Реуцкий и Евгений Васильев рассказали всему миру о том, что пережили, когда находились в изоляторе.


Поделиться

Читайте также:
 
У Зеленского разъяснили позицию касательно кризиса в Беларуси В Швейцарии выпали осадки в виде какао Украина ответит Беларуси за "вагнеровцев": варианты событий Новые подробности об отравлении Навального: что известно на данный момент
Проишествия
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив