Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие

В четверг ночью в северной афганской провинции Тахар, как минимум, 14 силовиков погибли во время перестрелки с террористической группировкой "Талибан". Еще шесть военнослужащи были ранены. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на TOLO News.
Стало известно, что террористы совершили нападениеВВВ на силовиков в районе Кваджа Бахауддин.
Жестокая перестрелка между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов.
Стоит отметить, что среди погибших 13 спецназовцев и один сотрудник правоохранительных органов.
Как стало известно ранее, после освобождения из белорусского СИЗО украинские волонтеры из организации Восток SOS Константин Реуцкий и Евгений Васильев рассказали всему миру о том, что пережили, когда находились в изоляторе.
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