Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие

Стало известно, что террористы совершили нападениеВВВ на силовиков в районе Кваджа Бахауддин.

Жестокая перестрелка между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов.

Стоит отметить, что среди погибших 13 спецназовцев и один сотрудник правоохранительных органов.

Как стало известно ранее, после освобождения из белорусского СИЗО украинские волонтеры из организации Восток SOS Константин Реуцкий и Евгений Васильев рассказали всему миру о том, что пережили, когда находились в изоляторе.