14:12 20.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба

Сын погибшего Сергея Захарова увеличил сумму морального ущерба, которую требует от Михаила Ефремова до 7,5 миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал НеМалахов, передает УРА-Информ.

Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба

"У Ефремова сегодня снова обещает быть жарко. Скромный парнишка Виталя Захаров, старший сын погибшего курьера, решил ковать бабло, пока горячо, и увеличил сумму иска на лям: с 6,5 до 7,5 . А от адвоката Пашаева сегодня ждем "стопроцентных" доказательств невиновности актера", - пишет издание.

Ранее должны были заслушать допрос известного российского артиста Михаила Ефремова, но суд минировали, затягивали и переносили, поэтому допрос ожидается 20 августа, то есть сегодня. Судебный процесс идет уже почти три недели.

Как стало известно ранее, в среду, 12 августа 2020 года, Пресненский суд столицы Российской Федерации перенес на шестеро суток заседание по делу известного актера Михаила Ефремова, которого судят по обвинению в совершении летальное ДТП из-за вождения в нетрезвом виде.


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