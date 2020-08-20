Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба

"У Ефремова сегодня снова обещает быть жарко. Скромный парнишка Виталя Захаров, старший сын погибшего курьера, решил ковать бабло, пока горячо, и увеличил сумму иска на лям: с 6,5 до 7,5 . А от адвоката Пашаева сегодня ждем "стопроцентных" доказательств невиновности актера", - пишет издание.

Ранее должны были заслушать допрос известного российского артиста Михаила Ефремова, но суд минировали, затягивали и переносили, поэтому допрос ожидается 20 августа, то есть сегодня. Судебный процесс идет уже почти три недели.

Как стало известно ранее, в среду, 12 августа 2020 года, Пресненский суд столицы Российской Федерации перенес на шестеро суток заседание по делу известного актера Михаила Ефремова, которого судят по обвинению в совершении летальное ДТП из-за вождения в нетрезвом виде.