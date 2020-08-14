В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства

"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочесть. Подписать заставляли. Тех, кто не хотел, отказывался подписать, били и вынуждали подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер. Все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", — сообщил журналистам Реуцкий.

Стоит отметить, что люди, которые вышли раньше из изолятора также рассказывали о пытках и избиениях ОМОНовцев.

Как сообщалось ранее,ВВ в минские в офисы "Яндекс.Такси" и Uber ворвались неизвестные люди в черной одежде с прикрытыми лицами, и с оружием. На текущий момент происходят обыски.