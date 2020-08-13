В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы

Происшествие с жервами случилось неподалеку поселка Стонхейвен. По словам местных властей, на это могли повлиять плохие погодные условия, которые наблюдались в регионе в последние дни. Точные причины аварии еще неизвестны.

Главный инспектор железных дорог Ян Проссер сказал, что инспекторы присутствовали на месте и участвовали в предварительном расследовании.

"Мы будем работать с другими агентствами, включая службы экстренной помощи, чтобы точно выяснить, что произошло, и выявить причины этого трагического инцидента", - добавил он.

Стоит отметить, что серьезные аварии поездов в Великобритании случаются редко. Последнее крушение поезда со смертельным исходом произошло в 2007 году.

Считается, что машинист поезда находится среди трех погибших, но официальная идентификация тела еще не проведена. Шесть человек были госпитализированы, однако их травмы не считаются серьезными.

Как стало известно ранее,ВВВ в Киевской области во время чистки канализационной ямы погибли трое людей. Еще один человек был доставлен в медицинское учреждение на карете скорой медицинской помощи.