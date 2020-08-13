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Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение

Применяя светошумовые гранаты и резиновые пули против митингующих, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задействует чрезмерную силу и нарушает права человека внутри государства. Не исключено, что международное сообщество будет расследовать действия властей.

Об этом заявила глава ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает Globalnews, передает УРА-Информ.

Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение

Также стоит отметить, что Бачелет осудила действия силовиков Беларуси 12 августа. Он заявил, что применение милицией светошумовых гранат, водометов и резиновых пуль против мирных активистов не выдерживает критики.

Она акцентировала внимание на массовых задержаниях в стране в период с 9 по 12 августа и добавила, что подобные меры нарушают права человека в Беларуси.

"Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано около 6000 человек, включая прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов, что является явным нарушением международных стандартов в области прав человека", - добавил Бачелет.

Также она призвала официальный Минск освободить всех граждан страны, которые были задержаны в ходе мирных протестов против действующей власти. Они были задержаны вопреки законодательству. Также она сделала призыв к расследованию незаконных действий белорусской власти, злоупотребляющей своими полномочиями.

Ранее сообщалось, что единственный член парламента из стран ЕС, наблюдавший за президентскими выборами в Беларуси, польский депутат Михал Щерба поделился своими мнением по поводу ситуации в этой стране.


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