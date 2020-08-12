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Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан

В среду, 12 августа 2020 года, Пресненский суд столицы Российской Федерации перенес на шестеро суток заседание по делу известного актера Михаила Ефремова, которого судят по обвинению в совершении летальное ДТП из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российское издание Известия.

Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан

По словам друга и коллеги Ефремова, известного актера театра и кино Ивана Охлобыстина, тот хочет быть наказанным в полной мере за свою вину в смертельном ДТП, которое он совершил.

"Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова", ‒ рассказал Охлобыстин.

Также актер объяснил, почему Ефремов ранее в суде отказался признавать свою вину.

"Миша будто загипнотизирован. Он слушает своего адвоката. По-моему, он вообще не понимает всего того, что касается его дела. Миша уверен, что его осудят, с этим согласен и хочет наказания", - подытожил Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что восьмого июня, известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площади в Москве. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице.


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