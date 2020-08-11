В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"

На утро после массовых протестов в Беларуси задержанных в отделениях милиции кладут лицом на асфальт "штабелями". Об этом свидетельствует видео, снятое минчанами из окон жилого дома возле Октябрьского РУВД, передает УРА-Информ.
Очевидцы говорят, что с задержанными сотрудники милиции обращаются "как со скотом", бьют и издеваются.
"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей?
Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберёмся — то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - пишут в соцсетях люди, комментируя видео.
Ранее сообщалось, что несколько цехов Белорусского металлургического завода прекратили работу.
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