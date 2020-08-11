Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа

У президента Беларуси заявляют, что проблемы с доступом к глобальной мировой сети связаны с кибератаками, однако правозащитные организации считают это явление спланированной кампанией и называют ее не иначе как "интернет-шатдаун".

Стоит также отметить, что помимо соцсетей и поисковиков, нет доступа к интернет-порталам самых крупных медиаресурсов в Беларуси. Невозможно посетить сайты AFN по адресу Afn.by, Тут Бай по ссылке Tut.by и Наша Нива - Nn.by.

Известно, что в Telegram включили специальные инструменты против цензуры с целью обеспечения работы мессенджера на территории Беларуси. В данный момент главными источниками информации о событиях в стране являются именно Telegram-каналы.

О блокировке интернета в Беларуси говорили еще 8 августа, накануне президентских выборов. Минских предпринимателей предупреждали об отключении сети.

Как сообщалось ранее, член Европарламента Витольд Ващиковски поделился своим мнением по поводу того, что будет дальше происходить в Белоруссии.