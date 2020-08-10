К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом

Кроме того, также сообщается, что на Белорусском металлургическом заводе уже частично остановилась работа.

Работники отмечают, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей, которые акциями протеста хотят выссказать свое недовольство системой. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.

К текущему моменту руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте, сообщают оппозиционные ресурсы.

Ранее сообщалось, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал массовые столкновения, которые произошли после голосования на президентских выборах в стране.