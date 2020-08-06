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Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре

На острове Кипр в рамках расследования дела о взрыве аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего пострадало огромное количество людей и была разрушена часть города, разыскивают коммерсанта из Российской Федерации Игоря Гречушкина. Об этом сообщает портал Protothema со ссылкой на свои источники среди кипрских правоохранителей, передает УРА-Информ.

Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре

Стоит отметить, что именно Гречушкину, по данным журналистов, принадлежал пароход Росус и взорвавшийся в порту Бейрута груз. А именно – 2750 тонн аммиачной селитры. В 2014-м ливанские власти арестовали судно бизнесмена и изъяли весь груз, который находился на судне. Его они перевезли на склад в порт, где он и пролежал несколько лет до августа 2020 года. 4 августа 2020 года в порту Бейрута она сдетонировала.

"Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности", − рассказали журналисты на Кипре.

По информации Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва в городе погибло как минимум 135 человек. Также отмечается, что около 5 тысяч получили серьезные ранения. Кроме того, в городе из-за многочисленных разрушений ввели режим чрезвычайного положения.

Позднее экс-капитан судна Росус Борис Прокошев в интервью СМИ заявлял - Гречишкин сознательно бросил Росус, экипаж судна и груз селитры в порту Бейрута на произвол судьбы - равно как и заказчика груза из африканской страны Мозамбик.

Как стало известно ранее, Украина готова помочь Ливии справиться с последствиями большого взрыва, который произошел в столице государства – Бейруте.


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